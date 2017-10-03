Бывший футболист «Транса» пожаловался на обилие бестолковой борьбы в чемпионате Эстонии
3 октября 2017 г., 13:46
Сыгравший 11 матчей за нарвский "Транс" российский защитник Василий Пинчук считает, что в чемпионате Эстонии по футболу присутствует слишком много бестолковой борьбы.
Об этом футболист, ныне играющий во втором российском дивизионе за "Долгопрудный", рассказал в интервью официальному сайту своего нового клуба, пишет rus.err.ee.
По словам Пинчука, по мысли футбол в высшей лиге Эстонии можно сравнивать с российским молодежным первенством.
"А так в матчах было очень много бестолковой борьбы", - добавил Пинчук.
Пинчук, подписавший с "Трансом" соглашение в конце февраля, провел в чемпионате Эстонии 11 матчей, в которых всегда выходил в стартовом составе.