Процесс по делу Сависаара: у подсудимого Кутсера не оказалось справки о тяжелом заболевании

В частности, Харьюский уездный суд подал запрос, почему Кутсер 20 сентября не явился на заседание суда. В ответ Кутсер сообщил, что он в тот день заболел. На уточняющий вопрос, что Кутсер предпринял в связи с этим, он ответил, что направил семейному врачу электронное письмо, в котором попросил открыть ему больничный. Врач его просьбу выполнил, и этим дело и ограничилось, то есть, Кутсер к врачу не ходил.

По словам Кутсера, в тот день у него были кашель, насморк и высокая температура. «Я поначалу не знал, что необходимо еще и подтверждение того, почему я не мог участвовать в судебном заседании», - сказал Кутсер, добавив, что когда он сообщил врачу о необходимости такой справки, в ответ пришло неясное сообщение, а также еще несколько ответов. «Больным в суд я приходить не хотел, поскольку перед судом надо представать здоровым и адекватным», - отметил Кутсер.

На вопрос, почему его больничный лист на данный момент аннулирован, Кутсер сообщил, что он этого не знает. «Внезапно началась паника, после того, как я попросил предоставить для суда справку, - сказал Кутсер, добавив, что поправился к среде на прошлой неделе. - Тогда я послал письмо с просьбой закрыть мой больничный лист, однако ответа я не получил».

На вопрос суда, где же логика - 26 сентября пациент просит врача посетить его с домашним визитом, но уже 27 сентября пациент здоров настолько, что просит закрыть больничный, Кутсер ответил, что врач допустил ошибку, оформляя больничный лист. Кутсер сообщил также, что семейный врач даже приходил к его дверям, но поскольку он с врачом об этой конкретной встрече не договорился, то и встреча не состоялась.

Как пояснил суду семейный врач, 20 сентября Кутсер попросил оформить ему лист нетрудоспособности, однако поскольку Кутсер безработный, то для этого нет оснований, и врач аннулировал больничный.

Через несколько дней Кутсер потребовал от врача справку о том, что из-за тяжелой болезни он не смог 20 сентября участвовать в судебном заседании. Врач пояснил ему, что задним числом он такую справку оформить не может, поскольку для этого необходимо было провести осмотр больного в тот же день. Тогда Кутсер пожелал, чтобы семейный врач навестил его дома, что медик сделал вечером 26 сентября, однако дома Кутсера не оказалось, и на звонки он не отвечал.

На вопрос суда, есть ли у него справка о том, что из-за тяжелой болезни он не смог участвовать в заседании суда, Кутсер ответил отрицательно.

Госпрокуратура в связи с этим сообщила, что в данном случае ясно, что подсудимый не явился в суд по неуважительной причине и у суда есть право назначить ему штраф. Суд добавил, что в текущем порядке решит, как поступить с Кутсером.