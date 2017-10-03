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Процесс по делу Сависаара: у подсудимого Кутсера не оказалось справки о тяжелом заболевании

BNS
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Прийт Кутсер. | ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Во вторник на заседании по делу бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара Харьюский уездный суд потребовал от одного из обвиняемых, Прийта Кутсера, доказательств его тяжелого заболевания, однако соответствующей медицинской справки у него не оказалось.

В частности, Харьюский уездный суд подал запрос, почему Кутсер 20 сентября не явился на заседание суда. В ответ Кутсер сообщил, что он в тот день заболел. На уточняющий вопрос, что Кутсер предпринял в связи с этим, он ответил, что направил семейному врачу электронное письмо, в котором попросил открыть ему больничный. Врач его просьбу выполнил, и этим дело и ограничилось, то есть, Кутсер к врачу не ходил.

По словам Кутсера, в тот день у него были кашель, насморк и высокая температура. «Я поначалу не знал, что необходимо еще и подтверждение того, почему я не мог участвовать в судебном заседании», - сказал Кутсер, добавив, что когда он сообщил врачу о необходимости такой справки, в ответ пришло неясное сообщение, а также еще несколько ответов. «Больным в суд я приходить не хотел, поскольку перед судом надо представать здоровым и адекватным», - отметил Кутсер.

На вопрос, почему его больничный лист на данный момент аннулирован, Кутсер сообщил, что он этого не знает. «Внезапно началась паника, после того, как я попросил предоставить для суда справку, - сказал Кутсер, добавив, что поправился к среде на прошлой неделе. - Тогда я послал письмо с просьбой закрыть мой больничный лист, однако ответа я не получил».

На вопрос суда, где же логика - 26 сентября пациент просит врача посетить его с домашним визитом, но уже 27 сентября пациент здоров настолько, что просит закрыть больничный, Кутсер ответил, что врач допустил ошибку, оформляя больничный лист. Кутсер сообщил также, что семейный врач даже приходил к его дверям, но поскольку он с врачом об этой конкретной встрече не договорился, то и встреча не состоялась.

Как пояснил суду семейный врач, 20 сентября Кутсер попросил оформить ему лист нетрудоспособности, однако поскольку Кутсер безработный, то для этого нет оснований, и врач аннулировал больничный.

Через несколько дней Кутсер потребовал от врача справку о том, что из-за тяжелой болезни он не смог 20 сентября участвовать в судебном заседании. Врач пояснил ему, что задним числом он такую справку оформить не может, поскольку для этого необходимо было провести осмотр больного в тот же день. Тогда Кутсер пожелал, чтобы семейный врач навестил его дома, что медик сделал вечером 26 сентября, однако дома Кутсера не оказалось, и на звонки он не отвечал.

На вопрос суда, есть ли у него справка о том, что из-за тяжелой болезни он не смог участвовать в заседании суда, Кутсер ответил отрицательно.

Госпрокуратура в связи с этим сообщила, что в данном случае ясно, что подсудимый не явился в суд по неуважительной причине и у суда есть право назначить ему штраф. Суд добавил, что в текущем порядке решит, как поступить с Кутсером.

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