Полиция хочет отправить кандидата от Союза Сависаара за решетку

«Известно, что у Неэме Лалля нет имущества и, очевидно, конец производства ожидаемый, поскольку деньги получить не удастся», - сказал во вторник BNS старейшина Кесклинна Таави Пукк.

5 января этого года Лалль был выселен из квартиры в Старом городе на улице Лай, 11/Суур-Клоостри, 3, согласно решению Харьюского уездного суда от 17 августа, по которому Лалль должен был освободить бизнес-помещение на первом этаже и оплатить долг по аренде управе Кесклинн и различные компенсации на общую сумму 24 839 евро.

Также Лалль не оплатил два дорожных штрафа, и полиция хочет заменить их арестом.

Лалль до сих пор не оплатил выписанный ему в 2014 году штраф в размере 60 евро за вождение мопедом без шлема и в марте прошлого года - 80 евро за езду в автомобиле без ремня безопасности, пишет ERR. Полиция считает маловероятным, что Лалль собирается оплачивать штрафы, и ходатайствует о замене их арестом.