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Полиция хочет отправить кандидата от Союза Сависаара за решетку

BNS
Rus.Postimees.ee
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Неэме Лалль | ФОТО: Liis Treimann

Таллинн больше не надеется получить долг в размере почти 25 000 евро с являющегося банкротом активиста-художника Неэме Лалля. Полиция хочет отправить Лалля, который на предстоящих выборах баллотируется по списку союза Сависаара, в арестный дом.

«Известно, что у Неэме Лалля нет имущества и, очевидно, конец производства ожидаемый, поскольку деньги получить не удастся», - сказал во вторник BNS старейшина Кесклинна Таави Пукк.

5 января этого года Лалль был выселен из квартиры в Старом городе на улице Лай, 11/Суур-Клоостри, 3, согласно решению Харьюского уездного суда от 17 августа, по которому Лалль должен был освободить бизнес-помещение на первом этаже и оплатить долг по аренде управе Кесклинн и различные компенсации на общую сумму 24 839 евро.

Также Лалль не оплатил два дорожных штрафа, и полиция хочет заменить их  арестом.

Лалль до сих пор не оплатил выписанный ему в 2014 году штраф в размере 60 евро за вождение мопедом без шлема и в марте прошлого года - 80 евро за езду в автомобиле без ремня безопасности, пишет ERR. Полиция считает маловероятным, что Лалль собирается оплачивать штрафы, и ходатайствует о замене их арестом.

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