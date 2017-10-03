Вне дома: смотрите, во что в ресторане 22 Family Resto превратили свежепойманную молодую акулу

Акулу длиной почти два метра и весом 37 килограммов по заказу ресторана выловили в Атлантическом океане и самолетом доставили в Таллинн. О мероприятии объявили загодя, и в назначенный вечер в 22 Family Resto было многолюдно.

Это вполне понятно: если марлин с плавником-парусом и симпатичный большеголовый тунец – крупные, но все-таки просто промысловые рыбы, то зловещая хищница акула привлекла большое внимание любителей рыбы. Как выяснилось, большинство из присутствующих до этого вечера не пробовали ничего, приготовленного из акульего мяса.

В специальном, акульем меню было три блюда:

Фото: Андрей Чертков

горячий салат из сезонных овощей с акулой;

Фото: Андрей Чертков

кусочки акулы, тушеные в голландском соусе с овощами под обожженной рисовой бумагой;

Фото: Андрей Чертков

и наконец – коронный номер шеф-повара Романа Сокальского и его команды: стейк из акулы с картофельным гратеном, соусом на белом вине с мятой и кремом из копченого лука.

Вкус у акулы, как выяснилось, нейтральный. Мякоть белая, нежная, требующая соусов и специй. Теперь каждый, посетивший акулий вечер, может при случае сообщить знакомым: «А я акулу пробовал!»

Между прочим, еще в течение считанных дней в 22 Family Resto можно отведать и деликатес из деликатесов – суп из акульих плавников. А ресторан продолжает удивлять: по четвергам там рыбные дни, начался фестиваль миноги, грядет «Битва тартаров»… Такой вот семейный ресторан в спальном районе.