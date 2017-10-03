Вне дома: смотрите, во что в ресторане 22 Family Resto превратили свежепойманную молодую акулу

Этот семейный ресторан, находящийся в спальном районе Ыйсмяэ, не перестает удивлять. После разделки и приготовления блюд из огромных рыбин – марлина и тунца – владельцы заведения решили познакомить публику с… акулой!
Акулу длиной почти два метра и весом 37 килограммов по заказу ресторана выловили в Атлантическом океане и самолетом доставили в Таллинн. О мероприятии объявили загодя, и в назначенный вечер в 22 Family Resto было многолюдно.
Это вполне понятно: если марлин с плавником-парусом и симпатичный большеголовый тунец – крупные, но все-таки просто промысловые рыбы, то зловещая хищница акула привлекла большое внимание любителей рыбы. Как выяснилось, большинство из присутствующих до этого вечера не пробовали ничего, приготовленного из акульего мяса.
В специальном, акульем меню было три блюда:
Фото: Андрей Чертков
горячий салат из сезонных овощей с акулой;
Фото: Андрей Чертков
кусочки акулы, тушеные в голландском соусе с овощами под обожженной рисовой бумагой;
Фото: Андрей Чертков
и наконец – коронный номер шеф-повара Романа Сокальского и его команды: стейк из акулы с картофельным гратеном, соусом на белом вине с мятой и кремом из копченого лука.
Вкус у акулы, как выяснилось, нейтральный. Мякоть белая, нежная, требующая соусов и специй. Теперь каждый, посетивший акулий вечер, может при случае сообщить знакомым: «А я акулу пробовал!»
Между прочим, еще в течение считанных дней в 22 Family Resto можно отведать и деликатес из деликатесов – суп из акульих плавников. А ресторан продолжает удивлять: по четвергам там рыбные дни, начался фестиваль миноги, грядет «Битва тартаров»… Такой вот семейный ресторан в спальном районе.