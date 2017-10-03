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Nordecon построил в Тапа военные объекты на 25 млн евро

BNS
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Американские самоходные артиллерийские установки в Тапа. | ФОТО: Kaitseväe peastaap

Cтроительная компания Nordecon сдала заказчику, то есть Центру оборонных инвестиций, объекты военного назначения в военном городке Сил обороны в Тапа.

Об этом BNS сообщила пресс-служба строительной компании, отметив, что Nordecon передал Центру оборонных инвестиций инфраструктуру для обслуживания бронетехники, сооруженную в ходе первого и второго этапов строительных работ, при этом второй этап был выполнен досрочно.

В частности, были построены дороги, площадки, технические коммуникации, подстанция, казарма и пищеблок, навесы над стояночными площадками для военной техники, здания для проведения технического обслуживания и учебных занятий личного состава.

В ходе первого этапа работ построены четырехэтажная казарма закрытой нетто-площадью более 4600 кв метров, с 300 спальными местами и 30 рабочими местами; двухэтажное здание пищеблока закрытой нетто-площадью почти 5500 кв метров, рассчитанное на обслуживания 3200 человек в день; три навеса для техники и два ангара по техобслуживанию и обучению личного состава, моечный центр для техники.

В ходе второго этапа строительных работ построили три ангара и два навеса для техники. Заасфальтировано в общей сложности 40 000 кв метров и забетонировано почти 15 000 кв метров дорог и площадок для бронетехники.

Общая стоимость строительных работ составила 25 млн евро.

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