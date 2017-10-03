Банкомат выдал жителю Эстонии поврежденную 50-евровую купюру: банк принимать деньги отказывается

Житель Хаапсалу попал в сложную ситуацию, когда банкомат Swedbank выдал ему 50-евровую купюру с небольшой дырочкой. Эту купюру не принимает ни один аппарат по проверке денежных купюр в аптеках Хаапсалу.

«50 евро — это не 5 евро, для многих людей это большие деньги», - говорит житель Хаапсалу, который обратился в контору Swedbank, где ему сказали, что поскольку контора больше не работает с наличными деньгами, они не могут принять поврежденную купюру.

По словам пресс-секретарь Банка Эстонии Вильяра Ряяска, коммерческий банк обязан гарантировать, что выданные им наличные деньги в порядке и, если банк выдает клиенту поврежденную купюру, он должен решить эту проблему и не заставлять его суетиться.

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