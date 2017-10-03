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Фото: на Лаагна-теэ автомобиль BMW перевернулся через крышу

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Rus.Postimees.ee
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Сегодня днем около 14.00 в Таллинне в Ласнамяэ произошло ДТП, в которое попал автомобиль BMW.

По словам пресс-секретаря полиции, по неустановленной пока причине автомобиль выехал с дороги и перевернулся через крышу. В результате ДТП пострадал водитель BMW, который находился в машине один. Ему оказывают помощь медики, сообщает Postimees.ee.

Предположительно, автомобиль ехал по улице Выйдуйооксу, а затем проехался по озеленительной зоне, перевернулся через крышу и оказался на Лаагна-теэ.

ДТП закончил свой путь на полосе движение, по которой автомобили едут в центр. Движение было некоторое время затруднено, сейчас оно восстановлено.

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