Картина дня: гибель младенца, инфекция в школе Ида-Вирумаа и полицейские «закрывают» Сыырумаа

Трагедия в семье жителей Эстонии: родители умершего ребенка обвиняют врачей

В пятницу в Курессаареской больнице произошла трагедия: женщина во время родов потеряла ребенка. Родители и их родственники винят в произошедшем врачей. Читать далее...

Фото: Урмаса Сыырумаа "закрывают" полицейские

Баллотирующийся от избирательного союза "Союз Сависаара и Делового Таллинна" экономист Леонид Цингиссер сообщает в своем ФБ, что одного из лидеров союза, бизнесмена Урмаса Сыырумаа "закрывают". Читать далее...

Эстонские бизнесмены опечалены: живем здесь, как в пустыне!

Все острее чувствующаяся нехватка рабочей силы становится для предпринимателей серьезной проблемой: производительность страдает, а бюрократия съедает последние нервы. В качестве решения этой проблемы предлагают увеличение иммиграции и сокращение государственного сектора. Читать далее...

В Балтийском море нашли остатки лекарств

Каждая третья проглоченная таблетка уходит по канализационным трубам в свободное плавание. Поскольку очистные станции не пытаются отлавливать мелкую искусственную химию, ежегодно в Балтийское море попадает до 2200 тонн остатков лекарств. Проблеме найдено решение, но его применение может резко увеличить цену на воду. Читать далее...

Полиция просит помощи в поисках пропавшего Дмитрия

Нарвское отделение полиции просит помощи в поисках 27-летнего Дмитрия, который ушел из дома 29 сентября и не вернулся. Полиция просит всех, кто увидит изображенного на фото человека, избегать контакта с ним и незамедлительно позвонить на номер 112. Читать далее...

Обзор: как бюджет нового года отразится на кошельке простого человека?

С одобренным в прошлую среду правительством и отправленным на согласование в парламенте бюджетом на новый год связан целый ряд изменений, которые в большей или меньше степени повлияют и на кошелек простого человека. Читать далее...

Синоптики рассказали, какая погода будет в Эстонии в октябре

По прогнозам Метеослужбы Эстонии, в октябре как температура воздуха, так и осадки будут находиться в границах нормы. Читать далее...

Из-за инфекции в Ида-Вирумаа отменяют уроки в школе

Из-за быстро распространяющейся инфекции в прошлую пятницу был закрыт бассейн Йыхвиской русской основной школы. В понедельник директор отменила до конца недели все уроки во 2а классе. Читать далее...

Исторический момент: за один день в Эстонии появилось два новых банка

Вчера для банковского дела Эстонии был исторический день, поскольку приступили к работе сразу два новых банка - Coop Pank и Luminor. Читать далее...

Кровавая бойня в Лас-Вегасе: в доме стрелка нашли взрывчатку и гору оружия

Шериф американского города Лас-Вегас Джозеф Ломбардо объявил, что в доме стрелка, устроившего самую кровавую бойню в истории Соединенных Штатов, в ходе обысков были найдены 19 единиц оружия, взрывчатка и тысячи патронов. Полиция в настоящий момент также изучает обнаруженные электронные устройства, назначение которых пока остается тайной. Читать далее...

Австралия подвела итог трехлетним поискам пропавшего Boeing 777: это непостижимая загадка

Австралийское бюро безопасности на транспорте (ATSB) опубликовало итоговый доклад о поисках малайзийского авиалайнера Boeing 777-200 (рейс MH370), пропавшего в 2014 году в районе Индийского океана. Читать далее...