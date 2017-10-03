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Видео: фанаты освистали Пике и потребовали от него уйти из сборной Испании

Sports.ee
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Жерар Пике. | ФОТО: Scanpix

Фанаты сборной Испании по футболу освистали защитника «Барселоны» Жерара Пике во время открытой тренировки национальной команды. Видео появилось на YouTube-канале Carromarian, передает «Лента.ру».

Болельщики на трибунах оскорбляли 30-летнего защитника, требуя от него покинуть команду. Кроме того, сотрудники полиции конфисковали несколько баннеров, адресованных Пике.

1 октября после матча чемпионата Испании с «Лас-Пальмас», состоявшегося на стадионе «Камп Ноу» без зрителей, Пике заявил о готовности покинуть национальную сборную, если того захочет общественность. Он заявил, что чувствует себя каталонцем, и посетовал на нежелание властей страны дать жителям региона право голоса. Ранее в тот же день сотрудники полиции пытались помешать проведению референдума о независимости Каталонии, который Мадрид признал незаконным. В столкновениях с полицией пострадали более 800 человек.

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