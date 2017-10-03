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Рост цен в Эстонии - одним из самых быстрых в ЕС

BNS
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Вилочный погрузчик. Иллюстративное фото. | ФОТО: Peeter Kümmel / Sakala

Рост цен производителей промышленной продукции в Эстонии -один из самых быстрых в Европейском Союзе (ЕС).

В августе он составил по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года 5,7 процента. Быстрее цены росли только в Болгарии — 5,9 процента и Бельгии — 7,2 процента. На четвертой позиции была Великобритания — 5,1%.

В августе в сравнении с июлем цены производителей в Эстонии выросли на 0,3 процента, сообщил Евростат.

Наибольший рост цен производителей промышленной продукции за месяц наблюдался в Венгрии, Словакии и Великобритании (0,9%), в Бельгии (0,8%).

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