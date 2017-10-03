Кармо Тюйр: проблема по имени Путин?

Госбезопасность и Владимир Путин кажутся неразлучниками. Заговариваешь о госбезопасности – рано или поздно разговор переключится на Россию и скорее раньше, чем позже прозвучит имя нынешнего президента РФ.

Недавно завершившаяся в Риге конференция по госбезопасности – не исключение. К счастью, организаторы посвятили российской тематике особую панель, избежав тем самым доминирования этой тематики на всей конференции.

По-человечески очень понятно, что мы, как правило, персонифицируем проблемы – так о них куда легче говорить.

Есть ли жизнь после Путина?

Так вышло и на этот раз: светлые умы продолжали говорить о Владимире Путине и о том, есть ли жизнь после Путина. Его возраст и математика избирательного цикла заставляют предположить, что после приближающихся путинских выборов... простите, президентских выборов из нынешнего президента получится, так сказать, сиделец на троне, в последний президентский срок которого начнется подковерная борьба за будущее устройство российской власти.

По логике борьбы за место Путина уже неважно, играешь ты по законам и по правилам или нет, входишь в имеющуюся пищевую цепочку или ее уничтожаешь. Вопрос очень прост: кто победит?

Но пока Путин у власти, мы неизбежно имеем дело с одним человеком и проблемами, которые с ним отождествляются и им порождаются. Хочешь не хочешь, у нас в голове возникает знак равенства: есть Путин – есть проблемы, нет Путина – нет проблем.

Предложения Попова

Среди прочего сосредоточенность на нынешнем президенте, которого условно поддерживают 86% россиян, дала возможность приехавшему на конференцию Михаилу Попову, замсекретаря Совбеза РФ, иронизировать в таком духе: «Послушав вас, я еще больше уважаю своего президента, то, что здесь говорят, пойдет только на пользу его избирательной кампании».

Само по себе знаково то, что в Ригу командировали человека с погонами. По сути, его единственной задачей было зачитать предложение из пяти пунктов, которые можно обобщить так: мы готовы говорить с вами о возможной сделке. Антироссийские санкции против вашей безопасности.

Но речь сейчас не о Попове и его рабочей командировке, а о т.н. проблеме по имени Путин.

Один человек или господствующее мировоззрение?

Рекомендую глубоко задуматься над тем, имеем мы дело с одним человеком – или с господствующим мировоззрением, которое олицетворяет нынешний президент РФ. Можем ли мы предположить, что если к власти придет кто-то еще, мировоззрение россиян изменится? Исчезнут великорусское мышление, геополитический и геостратегический взгляд на мир? Канет ли понимание исторической миссии России?

Самые интересные разговоры на конференциях всегда происхолят в перерывах. В беседе с высокопоставленным военным речь зашла о нынешних и будущих задачах НАТО. Прозвучали знакомые слова: радар на 360 градусов, обращаем внимание сразу на всё. Я указал на логическую ошибку: если о приоритетах говорят во множественном числе, значит, ни один из приоритетов - не приоритет на самом деле. Попросил сказать, какой из них главный, тот, с которым следует работать.

После короткого размышления я получил короткий и ясный ответ: Россия. Это единственная страна, которая пытается не просто противостоять нынешней структуре безопасности, но хочет ее раздробить, сломать и изменить.

Подводя итог: у нас нет проблемы по имени Путин, мы видим желание заставить Запад в себе сомневаться и, воспользовавшись временной слабостью, перестроить мир так, как хотят того мыслители, озабоченные особой миссией и геостратегическим бременем России.