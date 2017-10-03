Футболисты Пике и Рамос разругались из-за каталонского референдума

Рамос считает, что наличие в национальной команде Пике, открыто выступившего за независимость Каталонии, негативно сказывается на обстановке внутри сборной. Отмечается, что и без того напряженные отношения Рамоса, представляющего мадридский «Реал», и Пике, защищающего цвета «Барселоны», окончательно испортились.

2 октября фанаты сборной Испании оскорбляли и освистывали Пике во время тренировки, призывая его покинуть национальную команду. Из-за этого занятие продлилось чуть дольше 20 минут.

1 октября 30-летний Пике выступил в поддержку независимости Каталонии и выразил готовность завершить выступления за сборную Испании. В этот же день в регионе проходил признанный незаконным референдум о независимости. Сотрудники полиции всячески мешали проведению голосования, в столкновениях пострадали более 800 человек. «Барселона» осудила действия испанских властей.