Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

В Саудовской Аравии студенткам разрешили пользоваться мобильными телефонами

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: FAISAL AL NASSER/REUTERS

Министр образования Саудовской Аравии Ахмад аль-Иса отдал указание руководству университетов и колледжей разрешать студенткам проносить мобильные телефоны на территорию кампусов. Он призвал не мешать девушкам пользоваться этим видом связи, сообщает Gulf News.

Подобное решение было принято после того, как несколько родителей пожаловались на то, что охрана студенческих кампусов обыскивает девушек, конфискуя у них телефоны. Они также указывали на очереди при входе в учебные заведения в связи с таким досмотром, сообщает Newsru.com.

Министр заявил, что студентки обладают высоким уровнем ответственности и сознательности, чтобы пользоваться мобильными телефонами. Ахмад аль-Иса, слова которого приводит NEWSru Israel, подчеркнул, что семейные обстоятельства требуют от многих студенток поддерживать постоянную связь с домом.

Кроме того, расположенный в столице страны Эр-Рияде университет короля Сауда в минувшее воскресенье отменил наличие обязательного ранее разрешения от родителей для студенток, закончивших учебу до 11 часов утра, покинуть кампус. Теперь девушки могут самостоятельно распоряжаться своим временем.

Саудовская Аравия - страна с самыми жесткими ограничениями прав для женщин. Так, представительницам слабого пола разрешено появляться в обществе только в сопровождении родственника или опекуна мужского пола. Женщинам запрещено путешествовать в одиночку, самостоятельно передвигаться по улицам и ходить на работу.

Наверх