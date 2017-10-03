В Саудовской Аравии студенткам разрешили пользоваться мобильными телефонами

Подобное решение было принято после того, как несколько родителей пожаловались на то, что охрана студенческих кампусов обыскивает девушек, конфискуя у них телефоны. Они также указывали на очереди при входе в учебные заведения в связи с таким досмотром, сообщает Newsru.com.

Министр заявил, что студентки обладают высоким уровнем ответственности и сознательности, чтобы пользоваться мобильными телефонами. Ахмад аль-Иса, слова которого приводит NEWSru Israel, подчеркнул, что семейные обстоятельства требуют от многих студенток поддерживать постоянную связь с домом.

Кроме того, расположенный в столице страны Эр-Рияде университет короля Сауда в минувшее воскресенье отменил наличие обязательного ранее разрешения от родителей для студенток, закончивших учебу до 11 часов утра, покинуть кампус. Теперь девушки могут самостоятельно распоряжаться своим временем.

Саудовская Аравия - страна с самыми жесткими ограничениями прав для женщин. Так, представительницам слабого пола разрешено появляться в обществе только в сопровождении родственника или опекуна мужского пола. Женщинам запрещено путешествовать в одиночку, самостоятельно передвигаться по улицам и ходить на работу.