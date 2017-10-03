Саакашвили попросил политического убежища на Украине

«Обращение о предоставлении гражданину дополнительной защиты и политического убежища — это, по сути, одно и то же. Просто в быту чаще используют понятие „политическое убежище“», — сказал юрист.

По словам адвоката, Государственная миграционная служба пока не ответила на прошение Саакашвили, хотя должна была это сделать в течение суток.

22 сентября Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении польско-украинской границы и назначил ему штраф. По решению суда бывший губернатор должен заплатить штраф в размере 200 не облагаемых налогом минимумов, то есть 3,4 тысячи гривен (менее 7,5 тысячи рублей). Также Саакашвили должен оплатить судебный сбор в размере 320 гривен (700 рублей).

10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили проник в страну из Польши на контрольно-пропускном пункте «Шегини». Сторонники опального политика прорвали оцепление силовиков, после чего бывший президент Грузии прошел на территорию Украины. Позднее он обвинил украинских полицейских в том, что те украли его паспорт.