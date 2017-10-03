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Забронировать время для обмена паспорта можно только на ноябрь

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Eero Vabamägi

Люди, которым нужно обменять старый паспорт или ID-карту на новые документы и которые не хотят часами ждать в живой очереди, могут забронировать себе подходящее время по интернету. Однако в больших городах ближайшего свободного времени в некоторых случаях придется ждать целый месяц.

Журналисты Tartu Postimees решили забронировать визит в Департамент полиции и погранохраны через интернет и выяснили, что в Тарту ближайшее свободное время – 2 ноября. При этом стоит отметить, что, например, в Йыгева или Пыльва можно было взять номерок уже на следующий день.

Пресс-секретарь полиции Рагне Кейск отметил, что в больших городах свободные номерки быстро разбирают. При этом бывает так, что в залах обслуживания ожидание в живой очереди занимает всего несколько минут. Все зависит от времени и дня недели.

По словам старшего сотрудника тартуского бюро Ангелы Кахар, несмотря на то, что полчаса - это долгий срок ожидания, бывали случаи, когда людям приходилось ждать и по полтора часа.

Кахар признала, что в Тарту, Таллинне, Йыхви и Пярну ожидание в электронной очереди может составить около месяца. Однако нередко кто-то отказывается от забронированного в интернете времени, и тогда номерок можно получить уже на октябрь.

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