Забронировать время для обмена паспорта можно только на ноябрь

Журналисты Tartu Postimees решили забронировать визит в Департамент полиции и погранохраны через интернет и выяснили, что в Тарту ближайшее свободное время – 2 ноября. При этом стоит отметить, что, например, в Йыгева или Пыльва можно было взять номерок уже на следующий день.

Пресс-секретарь полиции Рагне Кейск отметил, что в больших городах свободные номерки быстро разбирают. При этом бывает так, что в залах обслуживания ожидание в живой очереди занимает всего несколько минут. Все зависит от времени и дня недели.

По словам старшего сотрудника тартуского бюро Ангелы Кахар, несмотря на то, что полчаса - это долгий срок ожидания, бывали случаи, когда людям приходилось ждать и по полтора часа.

Кахар признала, что в Тарту, Таллинне, Йыхви и Пярну ожидание в электронной очереди может составить около месяца. Однако нередко кто-то отказывается от забронированного в интернете времени, и тогда номерок можно получить уже на октябрь.