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Стало известно, где в 2018 году пройдет парад в честь Дня победы

BNS
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ФОТО: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Кайтселийт в 2018 году проведет парад в честь Дня победы в Таллинне.

Пресс-секретарь Кайтселийта подтвердил BNS, что в следующем году парад в честь Дня победы пройдет в Таллинне. Касающиеся организации парада подробности пока неизвестны.

В этом году парад прошел в Раквере, а в прошлом году в Выру.

День победы — государственный праздник Эстонии, который отмечают 23 июня с 1934 года. Он посвящен победе Эстонии над Прибалтийским Ландесвером в Цесисской битве (битве под Вынну).

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