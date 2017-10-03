Стало известно, где в 2018 году пройдет парад в честь Дня победы

Пресс-секретарь Кайтселийта подтвердил BNS, что в следующем году парад в честь Дня победы пройдет в Таллинне. Касающиеся организации парада подробности пока неизвестны.

В этом году парад прошел в Раквере, а в прошлом году в Выру.

День победы — государственный праздник Эстонии, который отмечают 23 июня с 1934 года. Он посвящен победе Эстонии над Прибалтийским Ландесвером в Цесисской битве (битве под Вынну).