Вадим Штепа. Каталонский вопрос: европейская демократия или имперские дубинки?

Главный вопрос при оценке ситуации в Каталонии – уже даже не независимость этого региона. Воскресные события сделали результаты референдума не столь важными. Потому что, решив его сорвать, испанские власти поставили под вопрос базовые ценности европейской цивилизации.

Конфликт эпох

Одна из таких ценностей – демократическое право граждан на свободные выборы (референдумы в том числе), зафиксированное в Хартии ЕС об основных правах. Также эта Хартия прямо запрещает насилие как метод решения политических споров. Однако 1 октября в ходе каталонского референдума эти права были цинично растоптаны испанскими властями.

Привезенная из других регионов в Каталонию Гражданская гвардия (полиция особого назначения) избивала этих самых граждан дубинками, применяла резиновые пули и слезоточивый газ. Всего, по последним официальным данным, пострадало более 800 человек. Они не били витрины, не жгли покрышки и не строили баррикады. Вся их вина состояла в том, что они решили принять участие в референдуме, который испанская центральная власть сочла «незаконным».

Показательно, что местные полицейские, напротив, пытались выводить сограждан из опасных зон и оказывали нуждающимся медицинскую помощь. Все происходящее, судя по выложенным в Интернете видеороликам, напоминало давно забытую в европейских странах расправу имперских войск с какой-то непокорной провинцией...

В стандарты Западной Европы XXI века эта картина никак не укладывалась. Но видимо, мадридский двор и поныне живет каким-то своим славным прошлым – то ли имперским, то ли франкистским. В Барселоне, кстати, сравнивали эти уличные побоища с террором времен диктатора, когда Каталонская автономия была кроваво подавлена.

Зачем было устраивать силовое шоу? На деле оно продемонстрировало слабость мадридской власти, ее невладение современным политическим языком. Если вы не согласны с референдумом – просто и спокойно заявите о непризнании его результатов, и затем решайте вопрос в состязательном судебном порядке. Но махать дубинками и громить избирательные участки – это какая-то истерика из прошлых веков (из XXI века – разве что блокировка сайтов референдума). Попытка физического срыва голосования показала иррациональный страх власти перед мирным гражданским волеизъявлением. И это сегодня называется «демократическим государством»?

Сторонники «единой и неделимой Испании» утверждают, что большинство жителей Каталонии не хотят независимости. Ну так референдум – как раз и есть лучший способ это выяснить! Приходите и голосуйте против – как поступили в 2014 году жители Шотландии. Тогда противники независимости победили, пусть и с небольшим перевесом, в результате Шотландия осталась в составе Великобритании. (Хотя сейчас, после Брекзита, шотландцы собираются провести новый референдум, поскольку не хотят выходить из ЕС.)

Однако позиция испанских унитаристов удивляет антидемократизмом. Они выступают не за то, чтобы их сторонники в Каталонии имели возможность проголосовать против ее независимости на референдуме, но против референдума как такового, что означает отказ всем жителям региона в праве сделать свой выбор.