Фото: отсутствие тротуара и проблема со сточными водами делает участок дороги около Певческого поля опасным для жизни пешеходов

Примерно в таком духе ответили чиновники в марте этого года на письмо жителей дома, подвал и автостоянку которого заливает дождевая вода, так как ливневая канализация не рассчитана на воду, скопившуюся на соседнем, незастроенном участке. По той же причине напрочь отсутствует тротуар, и идти к автобусной остановке приходилось буквально по проезжей части, рискуя оказаться под колесами большегрузных автомобилей, которые именно этой дорогой снуют в порт и обратно.

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«Мы просим вас построить тротуар и найти способ приведения в порядок ливневой канализации. С нетерпением ждем вашей помощи и понимания», - писали жильцы.

Янис Вахтера из отдела городского хозяйства Ласнамяэской управы ответил оперативно, но кратко: «Прокладка тротуара станет возможной при развитии соседнего с вами участка недвижимости. Скопление на близлежащей территории сточных вод будет ликвидировано при проектировании и строительстве нового жилого дома рядом с вашим. На земельных участках рядом с вашим домом десятилетиями не происходило никаких изменений, что могло ухудшить состояние вашей ливневой канализации».

Понятно, что ответ не удовлетворил жителей дома: для начала проектирования нужна детальная планировка, а процедуры инициации и утверждения детальной планировки могут тянуться годами. Поэтому в августе в управу Ласнамяэ ушло следующее письмо.

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«Обращаем ваше внимание на то, что за три месяца состояние пешеходной зоны совсем ухудшилось, так как в дождливую погоду земля не просыхает. Если это происходит летом, что ждет нас осенью?

В нашем доме живут семьи с детьми, и дойти до автобусной остановки можно только по непролазной грязи. На другой стороне улицы тротуар имеется, но нет пешеходного перехода, по которому можно пересечь дорогу. Поэтому пешеходы, включая женщин с колясками, двигаются по краю проезжей части, что крайне опасно, и авария или несчастный случай – всего лишь вопрос времени.

Даже при слабых осадках из-за отсутствия ливневой канализации вода заливает территорию вокруг нашего дома и автостоянку, которая находится ниже уровня улицы. Из-за регулярных наводнений существует угроза материального ущерба не только для автомобилей, но и для самого дома!

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Фото читателя.

Так как данный земельный участок принадлежит городу, нам не хотелось бы устранять эту проблему за свой счет. Мы предлагаем проанализировать ситуацию и решить вопрос хотя бы временно, засыпав грязь щебнем или асфальтовой крошкой».

На прошлой неделе жильцы дома обратились в редакцию портала Rus.postimees, так как уже не надеялись получить не только вразумительный, но хоть какой-то ответ от ласнамяэской управы.

Мы направили запрос старейшине района Марии Юферевой лично, попросили взять ситуацию под контроль и дать конкретный и внятный ответ.

Ответ пришел очень быстро и, надо сказать, обрадовал.

«Вопросы ремонта дорог входят в компетенцию Таллиннского департамента коммунального хозяйства, и к настоящему времени департамент включил в проект плана инвестиций в строительство дорог на 2018 год проектирование и строительство тротуара около дома на Нарвском шоссе, 128.

Возможности и график проведения работ будут уточнены после того, как городской бюджет 2018 года будет принят Таллиннским городским собранием.

Чтобы немедленно улучшить условия движения пешеходов, управа части города Ласнамяэ решила покрыть пешеходную зону, прилегающую к земельному участку на Нарвском шоссе, 130, асфальтовой крошкой до наступления зимнего периода», - написала Юферева.

Редакция не будет терять связи с жильцами дома и проверит, будет ли выполнено обещание. Мало ли что после выборов случится…