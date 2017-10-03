Мадис Миллинг: не следует впадать в панику после каждого трагического случая в США

Тему дня портала Stolitsa.ee прокомментировал член комиссии Рийгикогу по гособороне Мадис Миллинг:

«После каждого громкого трагического случая в США мы сразу начинаем примерять эту ситуацию к Эстонии. Но нужно знать историю этой очень большой страны и понимать, насколько велик там подпольный рынок оружия. Не говоря уже о том, насколько легко там приобрети оружие легально.

В Эстонии купить нелегально оружие почти невозможно, а легальная продажа ограничена жесткими рамками. Более того, сейчас в производстве Рийгикогу находится новый Закон об оружии, который еще более ужесточит порядок получения его на руки. Часто мы с некоторой иронией говорим о небольших размерах нашей страны, но в данном контексте это большой плюс: в маленьком государстве гораздо легче наладить контроль за обращением оружия, чем в крупном.

Так что ситуация в наших странах в отношении доступности оружия кардинально отличается. Конечно, никогда нельзя ничего исключать на 100 процентов, но и в панику впадать тоже не стоит.

Использование дронов для обеспечения безопасности – перспективная тема, учитывая стремительность развития данной технологии. Если я не ошибаюсь, в Бельгии полиция уже взяла на вооружение дроны, которые стреляют резиновыми пулями.

К разговорам о том, что легкий беспилотник является угрозой правам и свободам человека трудно относится серьезно. Во-первых, проследить за всем и всеми в принципе не представляется возможным, а во-вторых, использование дронов у нас регулируется законом. Использование полицией дронов в рамках действующих правил – это нормально! А рассуждать о том, какой нас ждет ужас, когда с воздуха за тобой будут следить одновременно 2000 дронов, – это уже какая-то антиутопия».