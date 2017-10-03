Нужна ваша помощь: в ДТП пострадал ребенок

ДТП произошло в поселке Пеэтри на Пеэтри теэ, 10-летний мальчик получил удар от автомобиля Volvo.

Водитель Volvo, мужчина 29 лет, был трезв и у него есть права соответствующей категории. Скорая помощь доставила ребенка в больницу.

Просим свидетелей этого ДТП позвонить в полицию по номеру 612 3000 либо написать по адресу pohja.lmt@politsei.ee.