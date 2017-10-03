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Нужна ваша помощь: в ДТП пострадал ребенок

Rus.Postimees.ee
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Скорая помощь. Иллюстративное фото. | ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Сегодня, 3 октября, около 13.40 в поселке Пеэтри уезда Раэ произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний ребенок.

ДТП произошло в поселке Пеэтри на Пеэтри теэ, 10-летний мальчик получил удар от автомобиля Volvo.

Водитель Volvo, мужчина 29 лет, был трезв и у него есть права соответствующей категории. Скорая помощь доставила ребенка в больницу.

Просим свидетелей этого ДТП позвонить в полицию по номеру 612 3000 либо написать по адресу pohja.lmt@politsei.ee.

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