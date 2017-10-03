Капитана британской атомной подлодки отстранили от службы за роман с офицером
3 октября 2017 г., 17:55
Капитана атомной британской подлодки Vigilant Стюарта Армстронга отстранили от службы и обвинили в неподобающих отношениях с женщиной-офицером, пишет портал Newinform.
Такое решение приняло Командование Королевских ВМС, поскольку по уставу в Великобритании действует запрет на прикосновение. Руководство флота очень тщательно проводит расследования, если в каких-либо скандалах замешан офицерский состав.
Также офицеров атомной подлодки Vigilant попросили не заходить в социальные сети на время проведения расследования.