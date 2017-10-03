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Капитана британской атомной подлодки отстранили от службы за роман с офицером

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Danny Lawson/AP/Scanpix

Капитана атомной британской подлодки Vigilant Стюарта Армстронга отстранили от службы и обвинили в неподобающих отношениях с женщиной-офицером, пишет портал Newinform.

Такое решение приняло Командование Королевских ВМС, поскольку по уставу в Великобритании действует запрет на прикосновение. Руководство флота очень тщательно проводит расследования, если в каких-либо скандалах замешан офицерский состав.

Также офицеров атомной подлодки Vigilant попросили не заходить в социальные сети на время проведения расследования.

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