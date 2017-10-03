Семейная пара выманила у Amazon миллион долларов, используя хитрую схему

С помощью подставных аккаунтов злоумышленники заказывали различные товары, а потом требовали компенсации за якобы обнаруженный брак. При этом аферисты не возвращали "испорченное" изделие.

В дальнейшем супруги продавали купленные на Amazon в двойном экземпляре товары. Тем самым им удалось причинить ущерб на миллион долларов, пишет The Star Press .

Под следствием оказались жители города Манси - 38-летний Эрин Джозеф Финан и его 37-летняя жена Лия Джанет Финан, которым грозило наказание в виде 20 лет лишения свободы и штрафы в 500 тысяч долларов. Они воспользовались тем, что бракованную или сломанную покупку в соответствии с правилами Amazon необязательно возвращать до получения замены.

Пара зарегистрировала сотни ложных аккаунтов и заказывала с них электронику, а после получения гаджетов сразу же требовала замены товара, пишет NewsONE . Получив таким образом второй смартфон, экшн-камеру GoPro, игровую приставку Microsoft Xbox или другое устройство, Финаны не торопились с возвратом якобы бракованного товара. А представители интернет-магазина тоже не настаивали на срочном возврате.

Полученную при сотнях покупок электронику злоумышленники сбывали через посредника Дэниела Глумака по ценам ниже рыночных. Этот товар скупала некая фирма, расположенная в Нью-Йорке. Ущерб, нанесенный интернет-магазину, оценивается в 1 миллион 218 тысяч 504 доллара.

Уголовное дело рассматривает судья районного суда Индианаполиса Таня Уолтон Пратт. Оглашение приговора состоится 9 ноября.