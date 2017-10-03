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ИГ показало видео с захваченными в Сирии российскими военными

Минобороны России все отрицает

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: скриншот

Группировка «Исламское государство» опубликовала видеозапись с двумя «российскими солдатами», которые рассказывают на камеру, что попали в плен к террористам в провинции Дейр-эз-Зор. Видеозапись была опубликована на сайте связанного с боевиками Amaq News Agency, сообщает Reuters.

На записи один из мужчин, представившийся как Заболотный Роман Васильевич, 1979 года рождения, уроженец Ростовской области, рассказывает, что при контрнаступлении ИГ был захвачен в плен в районе населенного пункта Эш-Шула. Он также называет имя второго находящегося с ним в кадре — Цурканов Григорий Михайлович, 1978 года рождения, уроженец Домодедовского района, сообщает РБК.

В Минобороны России не признают захват в плен российских военнослужащих в Сирии. «Все военнослужащие Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирийско-Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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