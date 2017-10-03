ИГ показало видео с захваченными в Сирии российскими военными

Video of 2 captured Russian soldiers from Amaq confirms earlier news that ISIS did capture them. pic.twitter.com/uIsC9HA1Km — AlqalaamVID (@AlqalaamVID) October 3, 2017

На записи один из мужчин, представившийся как Заболотный Роман Васильевич, 1979 года рождения, уроженец Ростовской области, рассказывает, что при контрнаступлении ИГ был захвачен в плен в районе населенного пункта Эш-Шула. Он также называет имя второго находящегося с ним в кадре — Цурканов Григорий Михайлович, 1978 года рождения, уроженец Домодедовского района, сообщает РБК.

В Минобороны России не признают захват в плен российских военнослужащих в Сирии. «Все военнослужащие Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирийско-Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.