Фото и видео: к срочной службе приступает более тысячи призывников

Около 400 призывников будут служить в 2-й пехотной бригаде, а около ста — в логистическом батальоне командования оперативной поддержки в Эмари, сообщил главный штаб Сил обороны.

По словам приветствовавшей срочных служащих Куперьяновского пехотного батальона 2-й пехотной бригады в понедельник в Выру президента Керсти Кальюлайд, они крайне позитивно относятся к предстоящей службе. «Многие из них сочли нужным отметить, что находятся здесь совершенно добровольно и что они находятся именно там, где хотели бы быть в этот день и час», - сказала она.

В ближайшие дни для срочных служащих начинается трехмесячный базовый курс, в ходе которого они получат основные знания о пехотной тактике одиночного бойца, способах передвижения, маскировке, пользовании оружием, жестах, питании в полевых условиях и правилах связи.

В течение четвертого и пятого месяца восьмимесячного цикла срочной службы призывники получат одну из ряда доступных в Силах обороны специальностей, а также научатся пользоваться соответствующим оружием. С марта по май они будут обучаться действиям в различных видах сражений в составе отделения, взвода и роты.

Срочных служащих призывают трижды в год — в январе и июле на 11-месячный срок подготовки шоферов и командующего состава резерва и в октябре на восьмимесячный срок подготовки рядового состава резерва.