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Выигравшие бронзу на ЧМ эстонские гребцы получат по 6500 евро

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Liisbet Puust/Eesti Sõudeliit

Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) премирует гребцов, выигравших бронзовую медаль на чемпионате мира. Получит премию и их тренер Матти Киллинг.

В субботу, 30 сентября, на чемпионате мира во Флориде мужская парная четверка из Эстонии - Каур Куслап, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Каспар Таймсоо - завоевала бронзу, сообщает портал Rus.err.ee.

По словам генсека ЭОК Сийма Суклеса, они разделят премию в 26 000 евро между всеми, то есть каждый спортсмен получит по 6500 евро. Тренер Матти Киллинг тоже получит премию размером 6500 евро.

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