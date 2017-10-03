Выигравшие бронзу на ЧМ эстонские гребцы получат по 6500 евро
3 октября 2017 г., 20:27
Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) премирует гребцов, выигравших бронзовую медаль на чемпионате мира. Получит премию и их тренер Матти Киллинг.
В субботу, 30 сентября, на чемпионате мира во Флориде мужская парная четверка из Эстонии - Каур Куслап, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Каспар Таймсоо - завоевала бронзу, сообщает портал Rus.err.ee.
По словам генсека ЭОК Сийма Суклеса, они разделят премию в 26 000 евро между всеми, то есть каждый спортсмен получит по 6500 евро. Тренер Матти Киллинг тоже получит премию размером 6500 евро.