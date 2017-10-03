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Жуткий случай: в России 15-летняя школьница вместе с подругой совершила двойное убийство

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

Полицейские Улан-Удэ в Бурятии задержали двух девушек, подозреваемых в убийстве двух человек. Одна из предполагаемых убийц учится в школе. Тяжкое преступление они совершили при попытке квартирной кражи, сообщает портал Newsru.com.

Расследование началось после того, как 1 октября в 14:50 в дежурную часть отдела полиции N1 в Улан-Удэ поступило сообщение о том, что в реке Уда, неподалеку от Таганской улицы, обнаружены трупы двух женщин. Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в убийстве - двух девушек в возрасте 15 и 18 лет, сообщает официальный сайт республиканского МВД.

По предварительной информации, убийство злоумышленницы совершили в ходе попытки хищения имущества из квартиры, где находились потерпевшие.

Как уточняет "МК Улан-Удэ", проникнув в чужую квартиру, девушки избили там 58-летнюю женщину, после чего насильно увели ее к реке и утопили. Вернувшись в жилище, подозреваемые увидели там свою 26-летнюю знакомую. С ней они поступили аналогичным образом: избили, затем насильно увели к реке и утопили.

Школьница, ставшая фигуранткой уголовного дела, в сентябре была осуждена к наказанию в виде одного года лишения свободы условно за совершение другой квартирной кражи. Вторая подозреваемая ранее также привлекалась к уголовной ответственности. Она нигде не учится и не работает.

Сотрудники отдела СК РФ по Железнодорожному району Улан-Удэ возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"). Она предусматривает наказание вплоть до пожизненного срока лишения свободы.

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