Глас народа: смотрите, что простые люди думают о нынешнем президенте Эстонии

Телеканал TV3 решил выяснить, что о нынешнем президенте Эстонии думают простые люди.

«Я президентом доволен. На мой взгляд, она правильный человек на правильном месте. В любом случае она доказала это своими действиями. Мне она нравится даже больше остальных, хотя первым президентам было сложнее», - говорит Ахто.

«Я доволен Кальюлайд, примерно также как и остальными. Мне она нравится уже тем, что у нас наконец-то президент-женщина», - отмечает Урмас.

Смотрите, что думают остальные участники опроса.