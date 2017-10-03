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Глас народа: смотрите, что простые люди думают о нынешнем президенте Эстонии

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: скриншот

Несмотря на то, что официально нынешний президент Эстонии Керсти Кальюлайд отпразднует свой первой год в должности только на следующей неделе, сегодня исполнился ровно год с момента, когда Рийгикогу выбрал нового президента страны.

Телеканал TV3 решил выяснить, что о нынешнем президенте Эстонии думают простые люди.

«Я президентом доволен. На мой взгляд, она правильный человек на правильном месте. В любом случае она доказала это своими действиями. Мне она нравится даже больше остальных, хотя первым президентам было сложнее», - говорит Ахто.

«Я доволен Кальюлайд, примерно также как и остальными. Мне она нравится уже тем, что у нас наконец-то президент-женщина», - отмечает Урмас.

Смотрите, что думают остальные участники опроса.

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