Студия Postimees: Михаил Кылварт и Денис Бородич о войне предвыборных роликов
Что кому угрожает? Прямой эфир в 13.00!
4 октября 2017 г., 00:21
Rus.Postimees продолжает цикл предвыборных мини-дебатов. В среду в студии встретятся непримиримые оппоненты: вице-председатель Центристской партии, вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт и представитель Партии реформ, депутат Рийгикогу Денис Бородич.
Бурю эмоций вызвали предвыборные ролики обеих партий, в которых многие разглядели запугивание избирателей. Давайте разберемся, что кому угрожает? Смотрите дискуссию в прямом эфире в 13.00!
Позже беседа будет доступна в повторе на нашем портале.