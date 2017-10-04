Студия Postimees: Михаил Кылварт и Денис Бородич о войне предвыборных роликов

Бурю эмоций вызвали предвыборные ролики обеих партий, в которых многие разглядели запугивание избирателей. Давайте разберемся, что кому угрожает? Смотрите дискуссию в прямом эфире в 13.00!

Наступит ли Армагеддон, если центристы проиграют?

Запретят ли чиновникам общаться с населением на русском и закроются ли русские детсады при реформистах?

Зачем оппоненты используют одни и те же методы запугивания - только для разных целевых групп?

Почему кампании строятся на противопоставлении, а не на новых идеях?

Позже беседа будет доступна в повторе на нашем портале.