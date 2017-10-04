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Студия Postimees: Михаил Кылварт и Денис Бородич о войне предвыборных роликов

Что кому угрожает? Прямой эфир в 13.00!

ведущая видеорубрики
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Михаил Кылварт, Денис Бородич | ФОТО: Pm

Rus.Postimees продолжает цикл предвыборных мини-дебатов. В среду в студии встретятся непримиримые оппоненты: вице-председатель Центристской партии, вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт и представитель Партии реформ, депутат Рийгикогу Денис Бородич.

Бурю эмоций вызвали предвыборные ролики обеих партий, в которых многие разглядели запугивание избирателей. Давайте разберемся, что кому угрожает? Смотрите дискуссию в прямом эфире в 13.00!

  • Наступит ли Армагеддон, если центристы проиграют?
  • Запретят ли чиновникам общаться с населением на русском и закроются ли русские детсады при реформистах?
  • Зачем оппоненты используют одни и те же методы запугивания -  только для разных целевых групп?
  • Почему кампании строятся на противопоставлении, а не на новых идеях?

Позже беседа будет доступна в повторе на нашем портале.

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