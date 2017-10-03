Страшные подробности: в компьютере датского изобретателя найдены видео жестоких убийств женщин

30-летня шведская журналистка Ким Валл пропала в Копенгагене 10 августа. Последний раз ее видели на подводной лодке Мадсена в местном заливе. Позже ее тело было найдено в расчлененном виде.

Датские СМИ сообщают, что в компьютере изобретателя были обнаружены ссылки на видео, на которых пытают и убивают женщин. Сам Мадсен свою причастность к убийству отрицает.