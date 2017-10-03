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Эксперты: от появления новых банков выиграют те, кто берет кредиты

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

Новые банки Coop и Luminor могут составить серьезную конкуренцию другим финансовым учреждениям Эстонии.

По мнению экономических аналитиков, с появлением новых игроков может быть пересмотрена ценовая политика на банковские услуги, передает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Как отмечают аналитики, с появлением на рынке еще двух игроков выиграют как минимум те, кто планирует обратиться в банк за кредитом.

"В долгосрочной перспективе условия выдачи займов станут более разумными, система – эффективнее. И это – благодаря технологическим решениям", – сказал экономический аналитик Кристьян Лепик.

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