Сегодня в Таллинне торжественно встретят команду эстонских гребцов

Самолет из Франкфурта, на борту которого будет и вся эстонская команда, по расписанию должен приземлиться в Таллинне в 16:55, пишет rus.err.ee.

В минувшую субботу на чемпионате мира во Флориде эстонская мужская четверка - Каур Куслап, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Каспар Таймсоо - финишировала третьей, а "золото" и "серебро" достались командам Литвы и Великобритании соответственно.

Эстонский олимпийский комитет наградит каждого из членов нашей команды премией в размере 6500 евро. Та же сумма полагается и тренеру эстонских гребцов Матти Киллингу.