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Сегодня в Таллинне торжественно встретят команду эстонских гребцов

Sports.ee
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ФОТО: Liisbet Puust/Eesti Sõudeliit

Торжественная встреча завоевавших бронзовую медаль на чемпионата мира в США эстонских гребцов пройдет вечером в среду, 4 октября, в Таллиннском аэропорту.

Самолет из Франкфурта, на борту которого будет и вся эстонская команда, по расписанию должен приземлиться в Таллинне в 16:55, пишет rus.err.ee.

В минувшую субботу на чемпионате мира во Флориде эстонская мужская четверка - Каур Куслап, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Каспар Таймсоо - финишировала третьей, а "золото" и "серебро" достались командам Литвы и Великобритании соответственно.

Эстонский олимпийский комитет наградит каждого из членов нашей команды премией в размере 6500 евро. Та же сумма полагается и тренеру эстонских гребцов Матти Киллингу.

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