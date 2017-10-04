Стрелок из Лас-Вегаса расстреливал толпу в течение девяти минут

Мотив Пэддока, устроившего самую кровавую бойню в истории США, по-прежнему неясен. Следователи надеются получить больше информации у подруги стрелка Мэрилу Данли. Она в момент бойни была на Филиппинах. NBC News сообщает, что незадолго до преступления Пэддок послал туда 100 тысяч долларов. По данным Reuters, женщина уже вылетела с Филиппин в США, пишет Newsru.com.

Агентство называет Пэддока - тихого пожилого миллионера - нетипичным убийцей: в большинстве других подобных трагедий стрелки были "злыми молодыми людьми".

NBC News указывает, что Пэддок был ВИП-клиентом нескольких казино в Лас-Вегасе и играл на крупные суммы, в том числе незадолго до преступления. В предшествовавшие расстрелу недели на имя Пэддока было зафиксировано 16 валютных транзакций на 10 тысяч долларов и больше каждая. Пока неизвестно, какие из них - крупные проигрыши, а какие - обналиченные выигрыши в казино.

Ближайшие родственники Стивена не смогли пролить свет на его мотивы. Следователи ожидают возвращения с Филиппин его подруги. Мэрилу Данли должна вернуться в США в среду. Пока следствие не считает ее причастной к этому преступлению.

Спецслужбы США не усматривают в происшедшей бойне террористическую подоплеку - это все, что известно о предполагаемых мотивах стрелка, который убил 59 человек и ранил более 500. По данным на вечер вторника, неопознанными остаются три жертвы. Агентство АР, собравшее данные из больниц Лас-Вегаса, сообщает, что среди пострадавших 45 находятся в критическом состоянии.

Позже полиция прояснила, из какого оружия вел стрельбу Пэддок. Ее звуки сравнивали с пулеметной. Как передает АР, следователи на брифинге сообщили, что стрелок модифицировал 12 полуавтоматических винтовок с помощью приспособления, позволяющего вести автоматическую стрельбу.

Поздним вечером 1 октября (утром 2 октября по московскому времени) во время выступления известного американского исполнителя кантри-музыки Джейсона Олдина на сцене под открытым небом рядом с одним из развлекательных комплексов в Лас-Вегасе Стивен Пэддок начал беспорядочную стрельбу по посетителям фестиваля кантри-музыки Route 91 Harvest. Стрелял он из своего номера на 32-м этаже гостиницы Mandalay Bay.

Мужчина покончил жизнь самоубийством до прибытия полиции после того, как убил 58 человек и ранил еще более 500. Ранее сообщалось, что жертв 59, однако полиция уточнила накануне, что в этом списке фигурирует и сам Пэддок.

Известно, что 64-летний Стивен Пэддок зарегистрировался в номере, предъявив свои документы, 28 сентября, и с тех пор горничные не проводили уборку в его номере. Он без посторонней помощи в течение нескольких дней пронес в свой номер более 10 чемоданов с 23 единицами огнестрельного оружия. Мужчина также запасся молотком, которым в номере разбил окно из высокопрочного стекла.

В общей сложности полиция при обыске обнаружила 47 единиц оружия, принадлежавших стрелку. Источник в полиции сообщил CNN, что Пэддок собирал свой арсенал на протяжении 20 лет.