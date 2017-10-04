Трагедия сплотила жителей волости

Когда Теттерманн вышел на улицу, то увидел, что крыша дымится. «Мы с семьей оделись, взяли паспорта и вышли на улицу», - рассказа он. Поскольку семья проживала на первом этаже, они успели взять с собой самые ценные вещи. Правда, не всем жильцам дома так повезло.

Позавчера около 17.18 на пульт дежурного поступил звонок от одного из рабочих, занимавшихся укладкой рубероида на крыше трехэтажного дома. Звонивший сообщил, что на крыше произошел пожар.

«Они работали на крыше с использование горелки, что и привело к возгоранию», - сообщила пресс-секретарь Западного центра спасения Кристи Кайс. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Команда спасателей из Пярну-Яагупи прибыла на место через семь минут. К этому времени крыша вовсю полыхала. Вскоре на помощь прибыли пожарные из Пярну. Работы по тушению велись как внутри здания, так и снаружи.

Все жильцы дома смогли самостоятельно выбраться на улицу.

Поскольку пламя быстро распространялось, потребовалась помощь еще нескольких бригад спасателей.

По словам Кайс, очаг пожара находился на чердаке. Поскольку на чердак не было нормального доступа, спасатели не смогли туда быстро добраться.

Около 18.20 крыша сложилась. Работы по тушению пожара продолжились снаружи.

Пожар локализовали около 20.00. Окончательно работы по тушению закончились еще через пару часов. По заверению Кайс, пламя уничтожило до 90 процентов крыши и третий этаж. Жилые помещения на первых двух этажа получили повреждения от сажи и воды.

При пожаре никто не пострадал. Спасатели также вынесли из горевшего дома кошку и шиншиллу.

Представитель волостной управы Юри Пууст отметил, что все расположенных в доме 13 квартир непригодны для жилья, поэтому ситуация довольно серьезная.

Несмотря на то, что волость предложила пострадавшим семьям ночлег, спальные мешки и продукты питания, никто из жильцов за помощью не обратился. Пострадавшим оказали помощь родственники и местные жители.

Жильцы пострадавшего дома вместе с волостными властями обратятся за помощью к адвокатам, чтобы понять, с кого требовать возмещение ущерба.

Руководитель строительной фирмы Palmver Ehitus Владимир Войцеховский сказал, что объяснительные рабочих были у него на столе в понедельник вечером.

Войцеховский отметил, что рабочие покрывали крышу рубероидом, который необходимо нагревать с помощью горелки.

«Все складывалось хорошо до последнего этапа, когда произошел пожар», - сказал он, но затруднился ответить, что именно могло загореться.

Войцеховский отметил, что рабочие пытались потушить возгорания с помощью воды и огнетушителя, но это не помогло. «Потом она вспыхнула, как порох», - поведал он.

Глава строительной фирмы затруднился сказать, кто покроет ущерб. По его словам, встреча с представителями страховой компании состоится в ближайшее время.

Интересно, что в связи с пожаром свою помощь пострадавшим стали предлагать даже жители соседних уездов. Кто-то предлагал погорельцам свою квартиру в Пярну. Кто-то был готов выделить место в своем жилище, а также обеспечить одеждой и прочими вещами первой необходимости.

По словам Теттерманна, судя по количеству откликнувшихся на призыв о помощи, можно сказать, что местные жители очень сплоченные. «Предложение сильно превышало спрос», - подытожил он.