Власти Йыхви попросят прокуратуру оценить законность компенсации заведующей дома по уходу

Как сказал порталу rus.err.ee нынешний волостной старейшина Алексей Наумкин, заявление с просьбой оценить на предмет законности решение предыдущей администрации Йыхви выплатить крупную компенсацию члену правления фонда Йыхвиский центр по уходу (Jõhvi Hooldekeskus) Элле Селиверстовой будет подано в прокуратуру в конце этой недели.

В июле этого года за два дня до своей отставки с поста старейшины волости Йыхви Эдуард Эаст распорядился выплатить выходное пособие бывшей заведующей местным домом по уходу Элле Селиверствой. Сумма, превысившая 13 000 евро, была выплачена из волостного бюджета.

По оценке большинства местных депутатов, допустимым было бы выплатить компенсацию из бюджета фонда, но никак не из бюджета волости, а сама Селиверстова является и одним из тех членов волостного собрания, кто не поддержал вотум недоверия Эасту.