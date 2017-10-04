Трамп заявил, что сейчас не время обсуждать контроль за оружием

Трамп говорил с журналистами после возвращения в Вашингтон из Пуэрто-Рико. Ему задали вопрос о том, планирует ли он обсуждать изменение законов об оружии. "В какой-то момент, возможно, это произойдет. Но не сейчас", - заявил президент США.

В воскресенье вечером на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay произошла стрельба. По данным полиции, огонь с 32-го этажа отеля вел 64-летний житель Невады Стивен Пэддок. Он вел стрельбу из автоматического оружия по посетителям музыкального фестиваля в течение 9 минут, после чего покончил с собой. По данным на утро среды, жертвами трагедии стали 59 человек, более 520 пострадали. 45 находятся в критическом состоянии.

Ранее Трамп назвал стрельбу в Лас-Вегасе "актом абсолютного зла". Глава государства объявил о решении совершить поездку на место трагедии 4 октября, чтобы встретиться с родственниками жертв и сотрудниками правоохранительных органов, первыми пришедшими на помощь попавшим под обстрел людям, пишет Newsru.com.

"Я отправляюсь завтра рано утром, буду в Лас-Вегасе; мы собираемся навестить некоторых из тех, кто сейчас выздоравливает, выживших. Об этом даже страшно думать, очень страшно. Мы также встретимся с полицией, со шерифом", - рассказал Трамп журналистам во вторник. Он также заверил, что полностью проинформирован о ходе расследования и назвал Пэддока "больным безумным человеком".

Право на свободное ношение оружия гражданам США гарантирует вторая поправка к Конституции. За сохранение свободы ношения оружия в полном объеме традиционно выступают представители Республиканской партии, а также мощное оружейное лобби. Трамп стал президентом США, избравшись от республиканцев.

Прежний президент-демократ Барак Обама на протяжении всего своего президентства предпринимал попытки ужесточить законодательство в сфере контроля за оборотом оружия в США. Но конгресс, в котором большинство составляют республиканцы, постоянно отклонял данные инициативы. На исходе второго срока он признался, что неудача в попытке ужесточения законодательства о владении оружием стала для него самым главным разочарованием за годы работы в Белом доме.