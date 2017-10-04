Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Стамбул за 114 евро!
4 октября 2017 г., 09:22
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Стамбул начиная со 114 евро
Туда-обратно из Таллинна в Астану начиная с 282 евро
Туда-обратно из Таллинна в Нью-Йорк начиная с 323 евро
Туда-обратно из Таллинна на Бали начиная с 527 евро
Туда-обратно из Дюссельдорфа на Кубу начиная с 295 евро