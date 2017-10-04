В Пылтсамаа закатают в банки 900 тонн эстонской тыквы

Тыкву для Põltsamaa Felix выращивают 10 фермеров из Йыгевамаа, Вильяндимаа, Ляэне-Вирумаа, Тартумаа и Пярнумаа. Для консервирования тыквы предприятие наняло 89 дополнительных сезонных рабочих. 60% заготовок из тыквы попадут на столы финнов, 30% съедят в Эстонии, а оставшуюся часть экспортируют в Швецию и Латвию. В Эстонии наиболее популярный продукт из тыквы – тыквенный салат Пылтсамаа в домашнем маринаде.

«Лето для производителей тыквы выдалось не лучшим, период роста оказался холодным и дождливым, и еще в августе не было уверенности, что в этом году урожай вообще вызреет», - сказал директор по маркетингу AS Põltsamaa Felix Марек Вийлол. «К счастью, сентябрь оказался теплым и солнечным, хотя урожайность сильно отличается от региона к региону. В Ляэне-Вирумаа условия были лучше и урожай больше, а, например, в Пярнумаа тыкв уродилось меньше, чем можно было надеяться. Природа отстает от графика на две-три недели, и если обычно в это время большая часть урожая тыквы уже закатана в банки, то в этом году урожай еще только собирают. Каждый год представляет собственные вызовы, но сейчас кажется, что для реализации наших планов урожая хватит», - добавил Вийлол.