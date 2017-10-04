Фото: грубое нарушение ПДД привело к столкновению трех машин
4 октября 2017 г., 09:50
Во вторник, 3 октября, в 17.15 возле заправки Olerex, расположенной на границе города Вильянди, столкнулись три автомобиля. Виновник аварии пострадал и был доставлен в больницу, пишет Sakala.
ДТП произошло на 49-м километре шоссе Вильянди - Каркси-Нуйа, где 54-летний мужчина на автомобиле Audi проигнорировал требования дорожного знака «СТОП» и на главной дороге выехал наперерез машине Škoda Octavia. За рулем последней находился 31-летний мужчина.
В результате столкновения Škoda в свою очередь врезалась в ожидавшую возможности повернуть налево машину Kia Carnival, которой управляла 26-летняя женщина.
Скорая помощь доставила в Вильяндискую больницу водителя Audi.