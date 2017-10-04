Фото: грубое нарушение ПДД привело к столкновению трех машин

ДТП произошло на 49-м километре шоссе Вильянди - Каркси-Нуйа, где 54-летний мужчина на автомобиле Audi проигнорировал требования дорожного знака «СТОП» и на главной дороге выехал наперерез машине Škoda Octavia. За рулем последней находился 31-летний мужчина.

В результате столкновения Škoda в свою очередь врезалась в ожидавшую возможности повернуть налево машину Kia Carnival, которой управляла 26-летняя женщина.

Скорая помощь доставила в Вильяндискую больницу водителя Audi.