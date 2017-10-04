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Эдуард Томан возглавил Центр русской культуры

Rus.Postimees.ee
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Эдуард Томан. | ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Как сообщил на своей странице в Facebook старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд, сегодня Таллиннская горуправа утвердила директором Центра русской культуры Эдуарда Томана.

«Во-первых, Томан - человек культуры, который, несомненно, сознает всю значимость ЦРК для русских людей, живущих в Таллинне и в Эстонии. Во-вторых, Томан уже некоторое время входил в состав руководства центра и нет сомнений в том, что он продолжит линию рано ушедшего от нас Полякова. Мэрия сделала очень правильный выбор, назначив Томана на этот пост. Центр русской культуры имеет важное значение и должен оставаться бастионом традиций и интересов русской общины», - прокомментировал Кальюлайд.

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