Эдуард Томан возглавил Центр русской культуры

«Во-первых, Томан - человек культуры, который, несомненно, сознает всю значимость ЦРК для русских людей, живущих в Таллинне и в Эстонии. Во-вторых, Томан уже некоторое время входил в состав руководства центра и нет сомнений в том, что он продолжит линию рано ушедшего от нас Полякова. Мэрия сделала очень правильный выбор, назначив Томана на этот пост. Центр русской культуры имеет важное значение и должен оставаться бастионом традиций и интересов русской общины», - прокомментировал Кальюлайд.