Безупречно: много оттенков серого в квартире в скандинавском стиле в центре Таллинна

Фото: KV.EE

Серовато-бежевый цвет стен в спальне имеет теплый оттенок, серые стены в гостиной - холодноватый. Кухонная мебель - ярко-серая, очень стильная, одни ручки шкафчиков чего стоят!

Фото: KV.EE

Плюс бело-серая мраморная столешница и глянцевая белая плитка-кабанчик на кухонном фартуке. Обитая серым мягкая мебель, светло-серые шторы... Казалось бы, полный скандинавский набор.

Фото: KV.EE

Теплоты добавляют в это серое царство яркие полы из натурального дерева - с сучками и задоринками и декоративные потолочные балки. Конечно, это исторический нонсенс: их изначально не было да и не могло быть в сталинском доме. Но темно-коричневые балки отлично перекликаются не только с полом, но и с деревянными полками и рамой зеркала в ванной комнате и завершают созданный со вкусом ансамбль.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

В чем же аскетизм интерьера? Если сравнивать его со скандинавскими, то, например, шведы более эксцентрично подходят к декору и вполне могут повесить в классическом интерьере коллаж из старых газет в черной винтажной раме. Здесь же все предельно сдержанно. Но для квартиры, выставленной на продажу, совершенно безупречно.

Остальные фотографии и информация о продаже находятся ЗДЕСЬ.