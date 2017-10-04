Вячеслав Иванов: предвыборное обещание, стоящее голоса

На фоне сиятельного бабьего лета и в ощутимом преддверии роскоши золотой осени предвыборные плакаты, баннеры и растяжки радуют глаз веселой раскраской – а изобилием обещаний невольно наводят на мысли о грядущем урожае.

Правда, урожай этот – из разряда гипотетических, но мыслищи-то, мои скакуны, куда денешь?! И хотя истинную цену всем этим обещаниям я, проработавший всю жизнь в журналистике и 15 лет преподававший студентам таинственные предметы под именами «Основы маркетинга» и «Введение в рекламоведение», хорошо знаю, но сердцу не прикажешь: величие замыслов чую смущенной душой...

Инородцы и метрополитен

Но сначала о том, чем «душа моя уязвлена стала». Нет, не радищевскими страданиями человечества – столь высоко и всеохватно в своих размышлизмах я не взмываю. Дело гораздо более буднично, но от того не менее пугающе.

Меня точно не прельщают обещания партии EKRE «отжечь». Во-первых, я вообще не из тех, кто любит погорячее. А кроме того, при всей внешней прикольности нестандартные слоганы консервных народников (или народных консерваторов?) прикрывают оголтелую ксенофобию, которая в первую очередь направлена против живущих в Эстонии русских, поскольку мы-то – вот они, под рукой, тогда как мусульмане, темнокожие и прочие инородцы, в которых также целят «поджигатели», пока маячат где-то в отдалении.

Такие отжиги уже стоили эстонской культуре невосполнимой потери – блистательный артист и талантливый поэт Юхан Вийдинг свел счеты с жизнью, увидев на улицах Таллинна призыв «Эстония – для эстонцев!» и справедливо усмотрев в нем ростки нацизма. Но Хельме-старшего, Хельме-младшего и остальных подельников не смущает вероятная перспектива потерять еще несколько имен, составляющих славу Эстонии. Зато остальная «подлинно эстонская кровь» станет еще чище и подлиннее!

Идея Евгения Криштафовича осчастливить столичных жителей метрополитеном в принципе представляется мне симпатичной. Но понятно же, что шансов быть реализованной у этой идеи не больше, чем у прожектов Манилова, который, как мы помним, «иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян».

Примерно из той же оперы «верный поворот» социал-демократов, выражающийся в повальной тринадцатой зарплате для всех трудящихся и тройном пособии на детей. Многодетные семьи и рядовые труженики были бы не против, но... где деньги, Зин?!

Впрочем, все эти посулы выглядят все-таки гораздо привлекательнее, чем идеи борцов за чистоту эстонскости во всех ее проявлениях. Смущает одно: за исключением EKRE, которая, нимало не чинясь, просто берет всех на понт, остальные партии и избирательные союзы в принципе обещают то, чем их депутаты обязаны заниматься без всяких обещаний, просто в силу своих депутатских обязанностей. Причем главным образом – на уровне парламента, в то время как выборы нам предстоят в муниципальные органы. Так что «им песен я своих» (в смысле – голоса) не дам.