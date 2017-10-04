Вячеслав Иванов: предвыборное обещание, стоящее голоса

Есть обещания, моментально отвращающие избирателя от партии, и обещания крайне привлекательные, но вряд ли выполнимые. На какое обещание точно повелся бы журналист Вячеслав Иванов?
На фоне сиятельного бабьего лета и в ощутимом преддверии роскоши золотой осени предвыборные плакаты, баннеры и растяжки радуют глаз веселой раскраской – а изобилием обещаний невольно наводят на мысли о грядущем урожае.
Правда, урожай этот – из разряда гипотетических, но мыслищи-то, мои скакуны, куда денешь?! И хотя истинную цену всем этим обещаниям я, проработавший всю жизнь в журналистике и 15 лет преподававший студентам таинственные предметы под именами «Основы маркетинга» и «Введение в рекламоведение», хорошо знаю, но сердцу не прикажешь: величие замыслов чую смущенной душой...
Инородцы и метрополитен
Но сначала о том, чем «душа моя уязвлена стала». Нет, не радищевскими страданиями человечества – столь высоко и всеохватно в своих размышлизмах я не взмываю. Дело гораздо более буднично, но от того не менее пугающе.
Меня точно не прельщают обещания партии EKRE «отжечь». Во-первых, я вообще не из тех, кто любит погорячее. А кроме того, при всей внешней прикольности нестандартные слоганы консервных народников (или народных консерваторов?) прикрывают оголтелую ксенофобию, которая в первую очередь направлена против живущих в Эстонии русских, поскольку мы-то – вот они, под рукой, тогда как мусульмане, темнокожие и прочие инородцы, в которых также целят «поджигатели», пока маячат где-то в отдалении.
Такие отжиги уже стоили эстонской культуре невосполнимой потери – блистательный артист и талантливый поэт Юхан Вийдинг свел счеты с жизнью, увидев на улицах Таллинна призыв «Эстония – для эстонцев!» и справедливо усмотрев в нем ростки нацизма. Но Хельме-старшего, Хельме-младшего и остальных подельников не смущает вероятная перспектива потерять еще несколько имен, составляющих славу Эстонии. Зато остальная «подлинно эстонская кровь» станет еще чище и подлиннее!
Идея Евгения Криштафовича осчастливить столичных жителей метрополитеном в принципе представляется мне симпатичной. Но понятно же, что шансов быть реализованной у этой идеи не больше, чем у прожектов Манилова, который, как мы помним, «иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян».
Примерно из той же оперы «верный поворот» социал-демократов, выражающийся в повальной тринадцатой зарплате для всех трудящихся и тройном пособии на детей. Многодетные семьи и рядовые труженики были бы не против, но... где деньги, Зин?!
Впрочем, все эти посулы выглядят все-таки гораздо привлекательнее, чем идеи борцов за чистоту эстонскости во всех ее проявлениях. Смущает одно: за исключением EKRE, которая, нимало не чинясь, просто берет всех на понт, остальные партии и избирательные союзы в принципе обещают то, чем их депутаты обязаны заниматься без всяких обещаний, просто в силу своих депутатских обязанностей. Причем главным образом – на уровне парламента, в то время как выборы нам предстоят в муниципальные органы. Так что «им песен я своих» (в смысле – голоса) не дам.
Отнимать деньги у тех, кому и так плохо
По-моему, задолго до официального начала предвыборной кампании, где-то в первой половине июня мне попалось на глаза выступление... не помню, к сожалению, точно, кто именно это был, но содержание сказанного этим человеком, выражаясь выспренне, пало на благодатную почву в моей душе. Вот за него я бы точно проголосовал, и всех своих чад и домочадцев бы заставил, и большинство моих знакомых, уверен, меня бы поддержали без лишних убеждений и принуждений. Хотя я не возьмусь утверждать, что этот человек собирался баллотироваться.
А предложение это – простое, как и все гениальное. Причем не претендующее на то, чтобы поразить размахом и дерзостью замысла. А главное – абсолютно укладывающееся в рамки полномочий любого местного самоуправления и не требующее сколько-нибудь ощутимых финансовых вложений.
Я имею в виду ликвидацию платных парковок возле больниц и поликлиник. Главным образом – в Таллинне. Про другие города и уезды просто не знаю, есть ли у них это уродливое новшество, введенное, если память мне не изменяет, пару лет назад.
Взимать с людей, и без того обделенных природой, плату за парковку автомобиля возле лечебного учреждения – аморально. Они приезжают сюда не играть в рулетку, не оттягиваться, глядя на стриптизерш, не наслаждаться изысканными блюдами в пароксизме гурманства. Они приезжают лечиться. И наказывать их за это дополнительно, отнимая отнюдь не лишние для большинства из них деньги, – значит усугублять и без того не шибко радостное их состояние.
Я понимаю: против этого будут сильно возражать нынешние владельцы парковочных площадок. Может даже так случиться, что среди них окажутся друзья или родственники городских (уездных) чиновников. Но если нынешние кандидаты в депутаты ратуют за искоренение коррупции, пусть докажут это не пустыми фразами, а реальным делом.
Кроме прочих преимуществ, это решение еще и абсолютно прозрачно для проверки исполнения обещанного. Ясно, что строительство (точнее – не-строительство) метро тоже легко проверить. Но там могут быть серьезные оправдания: не нашлось тех нескольких миллиардов евро, которые были так нужны. Для ликвидации платных парковок возле больниц миллиарды не нужны. Нужна лишь добрая воля городской власти. Если хотите, можете назвать эту волю политической. Как говорится, хоть горшком...