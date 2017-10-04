Константин Васильев: иногда я чувствую, что от меня ждут чуда

- Константин, сто игр за сборную Эстонии – имеет ли это для тебя какое-то особенное значение, или это просто цифра?

- Конечно, имеет. Не так много парней добились этого. Это особое признание. Я смог в течение долгого времени сохранять форму.

- Назову тебе одну дату – 31 мая 2006 года. Что ты помнишь об этом дне?

- Первая игра в сборной. Если я не ошибаюсь, то… Против Новой Зеландии, да? Помню, что счет был 1:1. Но игра не была настолько хорошей, чтобы запомнить ее.

- До твоего первого гола в игре против Армении прошло еще много времени: ты дебютировал, когда тебе был 21 год, но окончательный прорыв в сборной произошел только два года спустя. Мог ли ты тогда думать, что поднимешься до тех вершин, на которых находишься сейчас?

- В то время я не мог думать ни о каких цифрах, просто хотел поиграть подольше. Сборная мотивирует тебя всегда оставаться в форме. Я, конечно, не хотел быть тем, кто поиграет пару лет и исчезнет из поля зрения. В этом смысле все получилось!

Во времена голландских тренеров в команде было ядро, и попасть в него было не так-то просто. И ориентир был на игру в защите. Но в один прекрасный момент все концы сошлись – я сам начал играть в Словении, главным тренером команды стал Тармо Рюйтли, и у нас было хорошее сотрудничество с «Левадией». Правда, первый год с Тармо не был особо успешным. Мне нужно было время, что свыкнуться с мыслью, что я могу быть основным игроком. Когда эта уверенность в себе созрела, все пошло намного проще.

- Конечно, никто не забудет твои голы Сербии, Северной Ирландии или Голландии, а у тебя самого есть какие-то особо памятные моменты в сборной?

- Во-первых, конечно та самая игра против Сербии на выезде. Мы поняли, что в чем-то мы сильнее. Этому предшествовали три тяжелых месяца – ни одного гола впереди, много пропущенных голов позади, провал в игре с Фарерскими островами…

И тут игра со Словенией на выезде, которая была важна и для тренеров, поскольку было очень много критики. В тяжелый момент мы показали характер: мы можем потерпеть, когда тяжело. Я хорошо запомнил игру со Словенией еще и потому, что между играми сборной были четыре недели и три из них я был травмирован. Очень хотел помочь, но состояние было на грани. В итоге стало лучше, если можно так считать перед игрой.

- И тут нужно было надеяться на помощь Словении, которая должна была обыграть Сербию.

- Да. Сами мы в тот день играли в Таллинне товарищеский матч с Украиной. Проиграли 0:2, я еще и в пенальти ошибся. Не мог сосредоточиться, поскольку в голове стучала мысль о том, что более важная игра проходит сейчас в Любляне. Я не остался смотреть игру на стадионе, уехал домой. Кто-то еще звонил в дороге: Словения ведет 1:0, но игра еще не закончилась. Добрался до дома, играть оставалось еще четыре-пять минут, но я не стал смотреть. Просто сидел в верхней одежде в прихожей и ждал результата.