Посол Латвии в НАТО: учения ''Запад-2017'' подтвердили опасения и надежды Латвии

Хотя пока еще рано делать однозначные выводы об учениях «Запад-2017», Берзиньш считает, что такие учения полезны не только для проводящей их стороны, в данном случае России и Белоруссии, которые таким образом могут проверить свои силы, но и для НАТО, которая может больше узнать о боеспособности России и Беларуси.

К счастью, во время учений не произошло ничего такого, что могло бы привести к большему конфликту между НАТО и Россией. Положительно следует оценивать и отношение Белоруссии, пригласившей на учения наблюдателей, отметил Берзиньш. «Если сейчас чего-то и не хватает в международных отношениях, и не только между НАТО и Россией и Белоруссией, так это доверия», - сказал он.

Уточняя, какие опасения подтвердили учения, посол назвал большое количество участвовавших в них военных (не менее 5 тыс.) и обширные территории, на которых они проводились, - не только в приграничной зоне с Балтийскими государствами, Польшей и в Белоруссии, но и от Северного ледовитого океана, практически от Норвегии, до самого Черного моря. «Формально Россия, конечно, соблюла венские критерии, и формально мы ни в чем не можем ее упрекнуть, хотя количество участников учений и было намного больше заявленного», - сказал он.

На учениях разыгрывался не только сценарий борьбы с террористами, сказал Берзиньш. «Ясно, что эти сценарии предусматривали нападение и применение ядерного оружия», - отметил посол.

Если Россия придерживается принципа «готовься к войне, чтобы жить в мире», то она, как и любая страна, имеет право учиться себя защищать, добавил он.

На вопрос, разделяет ли он мнение о том, что вокруг учений «Запад-2017» был поднят слишком большой ажиотаж, Берзиньш ответил утвердительно, отметив при этом, что феномен «раздутого пузыря» можно объяснить логически, так как после событий на Украине у людей возникло ощущение, что произойти может все что угодно.