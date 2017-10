В Сеть утекли снимки из гостиничного номера, из которого пенсионер расстреливал толпу в Лас-Вегасе

На одном из снимков из номера отеля Mandalay Bay виден труп мужчины в перчатках, лежащий на полу. Рядом с телом разбросаны несколько единиц оружия, гильзы патронов, а также топор, которым Пэддок, предположительно, выбил стекло окна, чтобы вести оттуда стрельбу по толпе. На другой фотографии видно огнестрельное оружие, лежащее на сдвинутых креслах посреди комнаты. Рядом аккуратной стопкой сложены запасные магазины, пишет Newsru.com.

Как сообщил во время вечерней пресс-конференции во вторник заместитель шерифа Кевин Макмахилл, в настоящее время выясняется, кто допустил утечку фотографий с места преступления.

Ранее полиция установила, что Пэддок расстреливал толпу в течение девяти минут. Пенсионер оборудовал у себя в номере две огневые позиции. Кроме того, в номере и вокруг него преступник установил видеокамеры.

При обысках дома и в гостиничном номере Пэддока было найдено 42 единицы оружия, включая несколько автоматов. После кровопролитного инцидента в Лас-Вегасе в обществе возникла дискуссия по вопросу о свободной продаже оружия, однако президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что не собирается сейчас обсуждать изменение законодательства в этой сфере.

Поздним вечером 1 октября (утром 2 октября по московскому времени) во время выступления известного американского исполнителя кантри-музыки Джейсона Олдина на сцене под открытым небом неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay произошла стрельба. По данным полиции, огонь из автоматического оружия с 32-го этажа отеля вел 64-летний житель Невады Стивен Пэддок.

Мужчина покончил жизнь самоубийством до прибытия полиции, после того как убил 58 человек и ранил еще более 500. Ранее сообщалось, что жертв 59, однако полиция уточнила накануне, что в этом списке фигурирует и сам Пэддок.

Спустя несколько часов после произошедшего организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность террористов в социальных сетях, объявила, что ответственность за кровавую атаку взяли на себя боевики группировки "Исламское государство". Сотрудники правоохранительных органов США, впрочем, доказательств причастности стрелка к исламистам не нашли. Мотивы Пэддока, устроившего самый кровопролитный расстрел в новейшей истории США, до сих пор неясны.

