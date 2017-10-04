Студия Елены Скульской «Поэтическое содружество» приглашает

Цель «Поэтического содружества» – глубинное изучение поэтической формы речи, основ стихосложения, поэтической ритмики, истории русской и эстонской поэзии, занятия, посвященные переводам эстонской поэзии на русский язык и русской поэзии на эстонский, а также составление поэтических композиций, которые будет представлены на традиционном фестивале Детской литературы в Русском театре Эстонии, Международном фестивале HeadRead и традиционном Международном фестивале «Дни Довлатова в Таллинне».

«Поэтическое содружество» образуется при поддержке горуправы Таллинна, Союза писателей Эстонии и Русского театра Эстонии. Обучение в студии бесплатное. Занятия будут проходить как в Русском театре, так и в зале Союза писателей.

Желающим обращаться по адресу skulskaja@infonet.ee и по телефону +37256916973. Всех желающих просят прийти на служебный вход Русского театра 8 октября в 12.00.