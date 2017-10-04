Хорошо живем: продажи автомобилей в Эстонии продолжают увеличиваться

В сентябре в Эстонии было продано 1947 новых легковых автомобилей. За девять месяцев клиентам передали 19 346 новых легковых автомобилей — на 11,1 процента больше в годовом сравнении, сообщил Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL).

Наиболее популярным сегментом по-прежнему были небольшие автомобили среднего класса, рыночная доля которых составила 23,8 процента. За ними следовали внедорожники среднего размера (21,3 процента) и автомобили среднего класса (16,6 процента).

Самыми популярными марками автомобилей были Toyota (312 проданных автомобилей), Škoda (289) и Volkswagen (175). Наиболее популярными моделями в сентябре были две модели Toyota — Avensis (78) и RAV4 (65).

Новых коммерческих автомобилей было продано в сентябре на 4,7 процента больше в годовом сравнении. Девятимесячный оборот вырос в годовом сравнении на 8,8 процента. Наиболее популярными марками были Citroen (84), Renault (60) и Peugeot (54). Самыми популярными марками грузовиков были Volvo и Scania (по 31 проданному грузовику).