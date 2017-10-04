Борис Тух. Снова о Русском театре, или Грабли за пазухой

Есть люди, которым очень хочется, чтобы кто-то, по неведомой причине пришедшийся им не по душе, непременно наступил бы на грабли и получил по лбу. И они таскают при себе эти виртуальные грабли, оставляют их в людных местах; задуманное не удается, никто не наступает, но это не мешает индивиду с граблями за пазухой кричать, что либо уже наступили, либо вскоре наступят.

Это я по поводу необыкновенного сочинения, озаглавленного «Хождение Русского театра по граблям» журналиста Вячеслава Иванова. «Недавняя пресс-конференция нового худрука Русского театра Эстонии оставила ощущение недосказанности», – пишет Иванов. Который на пресс-конференции не был. И значит, пишет с чужих слов. Получается, как в том анекдоте:

– Вы знаете, Карузо, оказывается никуда не годный певец. Он и картавит, и шепелявит, и фальшивит.

– Вы были на концерте Карузо?

– Нет, но Рабинович был, он мне напел.

Кто напел Иванову – пусть гадают читатели.

Худрук как жених, труппа как невеста

Непонятен сам посыл статьи. Пресс-конференцию, на которой представляют нового худрука, можно сравнить со свадьбой. Режиссер выступает в роли жениха, труппа в роли невесты, которая уже не раз разочаровывалась в мужчинах, но все же надеется, что придет, наконец, тот, желанный – и поведет ее в сияющие чертоги.

Сейчас театру нужен такой художественный руководитель, который является не только режиссером-постановщиком, но и менеджером, разрабатывающим стратегию театра на несколько сезонов вперед, причем в этой стратегии должно найтись место каждому актеру – ведь если хороший актер несколько сезонов подряд не получает ролей, это говорит о неблагополучии. А еще очень важно, чтобы худрук не испытывал ревности к постановкам других режиссеров – качество редкое, однако необходимое. В конце концов, успех любого спектакля – это успех и худрука: он попал в точку, пригласив коллегу со стороны, или дал возможность проявить себя молодому художнику из своего театра, человеку, который давно этого заслуживал.

Филипп Лось подходит под это определение. У него три высших образования; историческое не в счет (хотя знание истории никогда не шло во вред творцу), театральное менеджерское и режиссерское. Бывает ведь, что у человека есть актерско-режиссерский диплом, но все его спектакли ничего, кроме скуки и жалости к артистам, публике и себе, не вызывают, и он решает сменить стезю и уйти руководить. Хотя и тут успехов не добивается. Лось прошел школу очень опытного театрального руководителя Иосифа Райхельгауза, вместе с ним – как менеджер – создавал театр «Школа современной пьесы» и уж потом стал режиссером.

Но даже если опустить все эти сведения, необходимые, чтобы «свое суждение иметь», неприлично с первых дней работы нового худрука огульно критиковать его репертуарную политику. Ведь непристойно же на свадьбе голосить: «Вечная им память, прости их, Господи!» – а на похоронах плясать и выкрикивать похабные частушки. Именно этим и отличился неподражаемый герой русского фольклора.