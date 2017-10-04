Виктория Ладынская. Русский театр и недоверие русских к власти

Начался новый сезон театральной жизни Русского театра. Начался с проводов теперь уже бывшего художественного руководителя театра Игоря Лысова, который предложил на суд зрителей свой последний спектакль в Эстонии – «Джулия Фарнезе». Как это обычно бывает, идет спектакль на сцене – и идет свой спектакль в зале. Один известный театральный деятель, который ныне к Русскому театру имеет весьма опосредованное отношение, в беседе со мной сказал: «Вот видишь, результат прошедшего весной конкурса был предсказуем. Неважно, какая политическая сила управляет театром, – они всегда ставят своих».

Грусть-тоска – именно от этой истины в двух фразах. Конкурс на должность худрука Русского театра был проведен с множеством этических нарушений (об этом писали в СМИ, и не раз). Удивительная штука произошла с этим конкурсом: под прикрытием демократического лозунга «нам нужен, наконец, конкурс» были проведены совершенно не демократические выборы.

На деле не особо важно и даже не столь принципиально, кто вам больше нравился: победитель конкурса или прошлый худрук, или еще кто из тех шестнадцати кандидатов, о большинстве которых мы ничего не знаем. Важен другой, чисто философский вопрос: если финальное решение, допустим, для меня верное, а способ достижения этого верного решения вызывает вопросы, остается ли решение верным? Иными словами – оправдывает ли цель средства?

Перейдем от философии к прозе жизни. Мне грустно, что к актерам Русского театра относятся как к крепостным. Руководство театра осуществляется по принципу «шито-крыто», причины и следствия не поясняются, мнения не выслушиваются. Да и актеры постепенно забывают о том, что у них есть свое мнение. Оно и понятно. У актеров есть опыт: они высказывались – их за это увольняли. Теперь мне лично говорят: мы же понимаем, как прошел конкурс, но высказываться не будем – и правильно. А иначе где и как себя (семью) потом кормить. Вот пришел новый барин гастрольный. Наши актеры этот сценарий уже много раз читали. Слушают новую версию. Внемлют.

И еще один момент. Русские в Эстонии традиционно меньше доверяют власти, чем эстонцы. Такова особенность страниц новейшей истории. Крайне важно, чтобы они/мы видели примеры прозрачного управления. Только так может возникнуть доверие – не только к конкретному чиновнику, политику или директору, а вообще к власти. И, конечно, человек, который заведомо реализует серенькую схемку и ставит своего (может быть, очень хорошего, но прежде всего – своего) человека, ничего не понимает в «сплетении русскоязычного населения и эстонского государства».

В данном случае больше всего вопросов – к совету Русского театра. Меня всегда удивляло присутствие отсутствия органов власти, которые в Эстонии именуются «советами». Вроде как есть этот орган дополнительного контроля, а вот что там люди делают и для чего – не всегда понятно. Я считаю, что деятельность советов должна быть максимально прозрачной, а в случае возникновения непонимания оно (руководство) должно отвечать на логичные вопросы. Я мечтаю о том, чтобы в совете Русского театра не было политиков. Сразу исчез бы градус напряжения.

И еще из разряда удивительного. Министр культуры Индрек Саар за последние два с половиной года не слишком-то баловал Русский театр своими визитами. А ведь это театр, который является бесспорной культурной ценностью Эстонии.

P.S. Если взглянуть на экономические показатели театра, сухие цифры скажут, что покинувший свой пост Игорь Лысов вытащил театр из ямы, выкопанной Маратом Гацаловым. За последние пять лет доходы от продаж билетов в 2016 году были самыми высокими. То же можно сказать о количестве зрителей, общем количестве спектаклей, числе премьер. Спасибо вам, Игорь Лысов, за три года работы в нашем театре. Будем надеяться, что новый художественный руководитель Филипп Лось сохранит и приумножит наши ценности.