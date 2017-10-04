Не только Каталония: какие регионы в Западной Европе хотят независимости?

Каталония - за отделение

Нигде в Западной Европе призыв к независимости не звучал так громко, как в Каталонии. Во время диктатуры Франсиско Франко, правившего в Испании с 1936 по 1975 год, был запрещен каталанский язык. Однако в конце 70-х Каталония получила высокую степень культурной и политической автономии, у нее есть собственный региональный парламент - в Барселоне.

Сегодня многим из 7,5 миллионов каталонцев этого недостаточно. На референдуме 1 октября они проголосовали за отделение от Испании. Местные жители хотят видеть Каталонию независимой, прежде всего, по экономическим причинам - из опасений, что Испания выжмет все соки из их региона, имеющего самый высокий уровень жизни в стране.

Около 20 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) Испании производится в Каталонии. И, несмотря на то, что после финансового кризиса 2008 года испанская экономика восстанавливается, число сторонников отделения в Каталонии все эти годы увеличивалось.

Воинственные баски

Страна басков, всегда считавшаяся одним из основных очагов сепаратизма в Европе, уступила Каталонии пальму первенства в вопросе борьбы за независимость по ряду причин. Баскское меньшинство в свое время было настроено гораздо более воинственно. Язык басков также попадал под запрет в годы диктатуры Франко. А с 1961 по 2011 год, добиваясь отделения региона от Испании, баскская сепаратистская группировка ЕТА уничтожила более 800 человек, но позже отказалась от продолжения насилия.

Однако ни теракты, ни политические переговоры не приблизили проведение референдума о независимости Страны басков. Согласно испанской конституции, референдум по этому вопросу может провести только центральное правительство. Но Мадрид, как и в случае с Каталонией, отвергает это вариант, считая его незаконным.

В экономическом плане Страна басков слабее Каталонии, но при этом пользуется льготами - особым режимом налогообложения. Она самостоятельно управляет налоговыми поступлениями и платит в бюджет Испании лишь небольшую сумму в отличие от каталонского региона. Теперь баскские националисты не считают задачу приобретения независимости приоритетной и добиваются лишь расширения прав автономии.

Шотландия - за членство в ЕС

Несмотря на то, что политико-экономическому союзу Шотландии с Англией более 300 лет, шотландцы всегда стремились к большей независимости. У них есть собственный парламент, но шотландское правительство хотело бы полной автономии. При этом 55 процентов шотландцев в 2014 году на референдуме о независимости проголосовали против раскола Великобритании.

Дух сепаратизма возродился после июньского референдума 2016 года о выходе Великобритании из ЕС. Тогда 62 процента жителей Шотландии, в отличие от жителей Англии и Уэльса, не поддержали Brexit. А националисты из Шотландской национальной партии (SNP) вернулись к идее референдума о независимости региона, чтобы сохранить для Шотландии членство в ЕС и европейский внутренний рынок.

Новый плебисцит о независимости планируется провести осенью 2018 года или зимой 2019-го - до выхода Великобритании из Евросоюза. Но проводимые в Шотландии опросы не исключают, что итоги очередного референдума о независимости могут стать такими же, как и в 2014 году - большинство шотландцев раскол Великобритании не поддержит.