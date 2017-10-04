Исследование: чем дети Эстонии занимаются в интернете

По мнению директора по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, актуальность телевидения и традиционных СМИ в молодежной среде продолжает неуклонно падать. Новые кумиры современного подрастающего поколения – ютуберы. «Исследование выяснило, что две трети родителей в Эстонии даже не знают, чем их дети занимаются в интернете. Тем временем молодые люди получают информацию из медиаканалов весьма широкого спектра», – считает Сирли Селиов.

Исследование также дало ответ на вопрос: у каких технологий и развлечений есть будущее? «Современные дети смотрят в основном видео в YouTube. Для чтения интернет использовали только 15% опрошенных, а аудиокниги слушали всего лишь 4% подростков», – сообщает Селиов.

«Похоже, что и у Twitter в нашем регионе не самые радужные перспективы: только 1% детей в Эстонии и других странах Балтии пользуются этим каналом», – отмечает директор по обслуживанию клиентов Tele2.

Какие же самые любимые занятия у наших детей в интернете? На первом месте – игры (79%), затем просмотр фильмов (74%), далее приложения для общения (55%), рассматривание картинок (48%), пользование социальными сетями (42%), видеообщение (22%) и чтение (15%).

Исследование также показало: у 96% детей в Эстонии 9 – 14 лет есть собственный мобильный телефон, у 43% – персональный планшет, а 42% – пользуются обычным компьютером. Интернетом у нас ежедневно пользуются 83% детей. Это меньше, чем в Латвии (85%) и Литве (88%).

Вышеуказанное исследование проводилось в Эстонии в июне нынешнего года. В нем приняли участие 525 детей в возрасте от 9 до 14 лет. Аналогичные опросы были также проведены в Латвии, Литве и Швеции.